قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبد الحكيم شاهين بعد حصارها بناية في نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الحكيم شاهين 31 عاما عصر اليوم من مدينة نابلس.

وذكر مراسل وطن ان قوات الاحتلال اقتحمت عصر اليوم بناية سكنية في شارع عصيرة في مدينة نابلس، وقامت بعمليات تفتيش في البناية.

ولفت مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شاهين من البناية قبل ان تنسحب من المكان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال انسحابها، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال بشكل كثيف قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين ومنازلهم ومركباتهم، ما ادى الى اصابة العديد منهم بالاختناق.

وقال مراسلنا ان طواقم الهلال الاحمر تعاملت مع إصابتين بالرصاص واحدة باليد والاخرى في الكتف واصابة ثالثة بالاختناق .

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