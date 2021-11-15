الاعلان عن قائمة منتخبنا الوطني لبطولة كأس العرب

وطن: أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، عن قائمة منتخبنا الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة انطلاقًا من 30 الشهر الجاري إلى 18 من الشهر المقبل.

وضمت قائمة منتخبنا رامي حمادة، توفيق ابو حماد، عمر قدورة، عبد الله شقفة، عبد اللطيف البهداري، يزن عويوي، عبد السلام سلامة، محمد خليل، احمد قطميش، ياسر حمد، محمد صالح، مصعب البطاط، عدي خروب، موسى سليم، محمود أبو وردة، محمد درويش، محمد يامين، عبد الحميد أبو حبيب، محمد باسم، محمود عيد، رئبال دهامشة، ليث خروب، تامر صيام، وعلي عدوي.

ويغيب عن صفوف الفدائي في المحفل العربي عدد من اللاعبين المحترفين يتقدمهم، صالح شحادة، جوناثن زوريلا، بابلو برافو، محمود وادي، وبدر موسى بسبب التزاماتهم مع انديتهم، علمًا ان البطولة العربية لا تندرج ضمن أيام فيفا.

وفيما يخص عدي الدباغ يبقي انضمامه لصفوف الفدائي قبل خوض منافسات كاس العرب على ضوء الاتصالات المستمرة التي يجريها الاتحاد مع ناديه البرتغالي لإقناعه بالموافقة على انضمامه.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني ارض الوطن غدًا الثلاثاء، متجهة الى العاصمة القطرية الدوحة لخوض معسكر تدريبي على مدار أسبوعين قبل انطلاق البطولة العربية.

وسيخوض منتخبنا، منافسات البطولة العربية ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات المغرب، السعودية والأردن.