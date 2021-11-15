الملك الاردني: لا نسمح لأحد بالتدخل في الوصاية على المقدسات

وطن: شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وقال العاهل الأردني في خطاب لدى افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر: "الوصاية الهاشمية أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

وأضاف أن الأردن قدم للقضية الفلسطينية "ما لم يقدمه أحد غيره".

وتابع: "هذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".