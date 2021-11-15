إصابة 3 مواطنين وتحيطم 4 مركبات إثر هجوم للمستوطنين قرب برقة

وطن: أصيب، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين، بجروح عقب هجوم للمستوطنين قرب قرية برقة، شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المزارعين في الاراضي القريبة من الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ورشقوهم بالحجارة.

وأضاف أن المواطن ناصر حجة اصيب بجروح في الوجه عقب استهدافه بحجر، فيما أصيب شادي أبو عمر برضوض، ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه، خلال التصدي لهجوم المستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين أثناء مرورها على شارع جنين نابلس، بالحجارة، ما أدى إلى تحطم أربع منها.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون المواطنين على الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي جنين ونابلس باستمرار، وأراضي برقة وسيلة الظهر والفندقومية في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة " حومش"، التي أخلته سلطات الاحتلال عام 2005