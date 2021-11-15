الاحتلال يعتقل مواطنا ويفكك بركسا ويستولي عليه جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، مواطنا، وفككت "بركسا" واستولت عليه، في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عاهد تيسير دبابسة من خربة الكرمل في يطا جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، أوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية، قرب الطريق الالتفافي 60، وفككت بركسا تبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعا، ويستخدم لتربية الماشية، وتعود ملكيته للمواطن حمودة صبري العمور.

(وفا)