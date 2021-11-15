العثور على جثة محترقة داخل منزل في سلواد شرق رام الله

وطن: ذكرت الشرطة انه تم العثور على جثة محترقة داخل منزل في بلدة سلواد شرق رام الله، وان النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات ذلك.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً فجر اليوم يفيد بوجود جثة محترقة داخل منزل في بلدة سلواد.

وأضاف العقيد ارزيقات أن النيابة العامة تحركت إلى الموقع على رأس قوة من شرطة المحافظة وطاقم الأدلة الجنائية وقامت بإجراءات الكشف والمعاينة اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.