هدنة لشهرٍ بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل

وطن: قال رجل الإصلاح الشيخ وليد الطويل، إنه تم الاتفاق على هدنة لمدة شهر بين عائلتي الجعبري، و أبو عيشة العويوي على خلفية الأحداث المؤسفة وتجدد الشجار بين العائلتين.

وتجددت الخلافات والاشتباكات العائلية في وقت متأخر من الليلة الماضية في محافظة الخليل، حيث وقعت اشتباكات مسلحة سمعت خلالها أصوات إطلاق كثيف للنيران طوال الليلة، وفجر اليوم كما تم إحراق العديد من المحال التجارية.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة كثيفة وقعت في العديد من أحياء مدينة الخليل حيث سمع خلالها تبادل رشقات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وبحسب المصادر فقد تجددت الاشتباكات المسلحة بين أفراد من العائلات فيما قام أفراد من العائلتين باحراق متبادل للمحال التجارية على خلفية الشجار الأخير بمحافظة الخليل والذي تم التوصل لعطوة عشائرية بشأنه إلا أن الاشتباكات تجددت يوم أمس والليلة الماضية وفجر اليوم.

وأشارت، إلى أن عدد المركبات والمحال التجارية التي تم إحراقها فجر اليوم وصلت لنحو خمسة عشر محلا ومركبة في وقت سمعت فيه أصوات الاشتباكات بالرصاص الحي.

وشهدت مدينة الخليل انتشارا كثيفا للأجهزة الأمنية.