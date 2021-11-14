5 أسرى يواصلون اضربهم عن الطعام

وطن: يواصل 5 أسرى في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح عن الطعام بظروف صحية صعبة وخطيرة.

والاسرى المضربون هم: كايد الفسفوس مضرب لليوم (123) على التوالي، ويقبع في مستشفى "برزلاي". علاء الأعرج مضرب لليوم (99) على التوالي، يقبع في ما تسمى "عيادة سجن الرملة" ويجري نقله إلى المستشفيات. هشام أبو هواش مضرب لليوم (90) على التوالي، يقبع في ما تسمى "عيادة سجن الرملة" ويجري نقله إلى المستشفيات. عياد الهريمي مضرب لليوم (53) على التوالي، يقبع فيفي ما تسمى "عيادة سجن الرملة". لؤي الأشقر مضرب لليوم (35) على التوالي، ويقبع في عزل "الجلمة".