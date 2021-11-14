أزمة مُحارب

كتبت: نسيبة دراجي

كان علينا أن نعيش أقدارا جديدة؛ أقدار تجعلنا نعي الحياة على حقيقتها ، تجعلنا نعرف كيف جاء الثلج الذي لم يترك أخضراً على هذه البقعة من الأرض، وكيف نما هذا الشجر من جديد ، هذه الجذور كانت ما تزال في التربة ، فالحياة دائماً تخرج من حضن الموت ، وهذه هي عادتنا كفلسطينين من المقاومة الأولى حتى المعلقة لانتزاع الحرية من كل سُبل الحياة .

لا شك أن الأرض المدللة مقهورة منذ 73 عاماً وأنها تلبس ثوب الحداد ، ولكن هذا التراب باقٍ ولن يستطيعوا إحراق التراب ، لأن هذا الموسم التراب محروق وسيصبح سماداً وستصبح الأرض أكثر خصوبة، وكلٌّ من الرماد والسماد يُخصب الأرض ، وهذا يعني انبثاق الموت من الحياة.

أردت أن أنهي ما تبقى من عامي وأنا أتحدث عن أعظم ما يتحدث عنه الإنسان لإنه إنسان عن أعظم قضية وأعظم شعب وأعظم لاجئين في الداخل والخارج ، لأنهم حكموا عليه أن ينسلخ عن بلاده وأنت تنسلخ بلاده عنه وأن يقذفوه شرقاً وغرباً في البلاد وخارجها ، كل هذا ظناً منهم أن يجرفوا الفلسطيني من فلسطينيته.

وكوني من اللاجئين أعي تماماً بأن الفلسطيني اللاجئ يأخذ فرصته في العثور على منقذ كلما تُعلن حرب جديدة ، لأن في كثير من الأحيان تكون فلسطين هي محور الأزمات ، ويظل يشعر بالنصر والأمل ، وأن هذه الحرب ستغسل عار الأمة العربية ، وبكل تأكيد هذا ليس أمل كامل ولكنه أمل من كثرة اليأس وهذا ما كنت أعنيه أن الأزمات تولد الحياة من حضن الموت ، إلى أن يأتيه أمل حقيقي أمل من أرضه من عمق فلسطين كما حدث مؤخراً ، لينتفض هو وينتفض العالم معه لأن الأكثر بُعداً هو الأكثر حنيناً ووجعاً "وعن صدق تجربة"، وأن أبناء المخيمات، (من مخيم اليرموك أخر النكبات عودةً بالزمن إلى أول النكبات في عجلون)، فكلنا لا نعرف من النكبات السابقة إلا كلمة واحدة وهي (العودة) لأنها المفهوم الأنجح في توحيدنا.

إن الشعب الفلسطيني يفرض نفسه دائماً في كلّ هبّةٍ وانتفاضةٍ ومعركة أمعاء خاوية جديدة على هذا العالم كله ، بعيداً عن كل سياسة مزيفة.

المجد لنا وحدنا في كل مرة، المجد لكل مُحارب فلسطيني، كان شهيداً أم أسيراً أم لاجئ، لكل فلسطيني وحده باسمه وصوته ورأيه ، بعزمه وبصدقه وإلى كل محاربٍ لأجل فلسطين في مكانه.