جمعية أصالة توقع مذكرة تفاهم مع شركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار

وطن: وقعت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال- أصالة ممثلة بالمديرة التنفيذية السيدة رجاء رنتيسي اليوم مذكرة التفاهم مع شركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار ممثلة بالسيدة لانا كاتبة بهدف التعاون المشترك.

وقد بحث الاجتماع الذي عقده الطرفان في مقر جمعية أصالة سبل التعاون بينهما لتقديم خدمات فنية واستشارات لعضوات الجمعية في مجال الأداء المالي من خلال إعداد وتحليل البيانات المالية إذ تندرج هذه الخدمات ضمن برنامج "تمويلي" الذي تديره شركة مبادرة الشرق الأوسط برنامج "تمويلي والممول من الوكالة السويدية للتنمية.

وقد أكدت السيدة رجاء رنتيسي على أهمية هذه الخطوة ضمن سعي الجمعية المستمر لإفادة عضواتها وتقديم الخدمات المتنوعة لهن وتطوير مهاراتهن، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود أصالة المتنوعة الهادفة إلى تمكين عضواتها اقتصادياً واجتماعياً وتمكينهن من الاستمرارية كنساء رياديات مساهمات في الاقتصاد الفلسطيني.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعتها جمعية أصالة هي واحدة من مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعها الجمعية خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المؤسسات والشركات بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها لعضواتها في البرامج التي تعمل على تنفيذها.