مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا جنوب إيران

وطن: أعلنت السلطات الإيرانية مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا اليوم الأحد محافظة هرمزغان جنوب إيران، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم إن "شخصا لقي حتفه بعد سقوط عمود كهرباء عليه"، كما أعلنت السلطات لاحقا عن ارتفاع عدد القتلى إلى 2.

وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني أن زلزالين بقوة 6.3 و6.4 درجة وقعا في مدينة لافت بجزيرة قشم في مضيق هرمز منتصف اليوم، مما دفع سكانا للفرار من منازلهم وسط أنباء عن الشعور بهما حتى في دبي.

وتقع قشم على مسافة نحو 60 كيلومترا من بندر عباس و1000 كيلومتر جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

ووقع الزلزال الأول في عمق 18 كيلومترا والثاني في عمق 10 كيلومترات.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لسكان في بندر عباس وهم يفرون من منازلهم في حالة ذعر، فيما قالت وكالة "إيرنا" إنه لم تقع أضرار لهياكل المنازل في المنطقة.

وأصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمرا باتخاذ اجراءات لمساعدة المتضررين جراء الزلزالين.

وتقع إيران فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.