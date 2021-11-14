حرائق جنوب لبنان تلتهم مساحات خضراء واسعة

وطن: تواصلت الحرائق جنوبي لبنان، إذ لا زالت فرق الإطفاء تعمل لإخمادها. النيران التهمت مساحات خضراء في كل من القصيبة ومحيط باريش قضاء صور، والمنطقة الحرجية بين الزرارية وصير الغربية ووادي العزية – زبقين.

الأهالي ناشدوا توفير الدعم اللازم لإخماد الحرائق في ظل اشتداد الرياح وتسجيل حالات اختناق وإخلاء المنازل. كما أطلق ناشطون وسم #الجنوب_يحترق مطالبين بإنقاذ ما تبقى من مساحات حرجية.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن فرق الاطفاء في الدفاع المدني، "جمعية كشافة الرسالة" في حركة “أمل”، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباحاً في خراج بلدتي قانا والرمادية في قضاء صور، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من اشجار الزيتون والعشب اليابس.

هذا وشبّ صباح اليوم حريق هائل في سهل الميدنة بين بلدتي كفررمان والجرمق، وأتى على مساحات كبيرة من الاشجار والاعشاب، وعملت فرق الدفاع المدني من مركز النبطية على محاصرته واخماده.

كما، تمكنت فرق في الدفاع المدني في النبطية من اخماد عدة حرائق اندلعت بين بلدتي شوكين وزبدين، وفي مرتفعات حي البياض في مدينة النبطية، وتمكنت فرق من الدفاع المدني من مركز الدوير من إخماد حريق اندلع صباحا بين بلدتي كوثرية الرز وانصار .

وافيد ان العديد من المواطنين يفتعلون الحرائق تحت ذريعة حرق الاعشاب في حقولهم الزراعية او بقايا الاغصان لديهم مما يتسبب بتمدد النيران الى مساحات خارجة عن سيطرتهم .

هذا، وتجدد الحريق في واد ما بين الزرارية والخرايب وكوثرية الرز في منطقة الزهراني. وأعلنت شركة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنها "وضعت امكاناتها كافة، في تصرف الدفاع المدني لاخماد الحرائق المنتشرة جنوبا".

من جهة ثانية، اندلع حريق في بلدة آسيا البترونية، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاصرة النيران. وما تزال عمليات إطفاء الحريق الذي شب أمس في أحراج بيت مري – المونتيفردي مستمرة، بعدما كانت تمت السيطرة عليه ليلاً، إلا أنه تجدد صباحا وبات يهدد المنازل .

وتحاول سيارات الدفاع المدني بمؤازرة طوافة الجيش محاصرة النيران التي أتت على مساحة واسعة من أشحار الصنوبر، ويناشد الاهالي المعنيين التدخل خوفا من تمدد النيران الى الابنية السكنية.