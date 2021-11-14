محكمة صلح حلحول تصدر حكمًا بالحبس مدة سنتين لمدان بالاحتيال

وطن: أصدرت محكمة صلح حلحول ممثلة بهيئة القاضي نادر أبو عيشة حكماً بإدانة المتهم (ف،ح) بتهمة بالتصرف بمال منقول او غير مقول مع علمه أن لا صفة له بهذا التصرف سندا لأحكام المادة 417/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.