مستشار "الأمن القومي" في دولة الاحتلال يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

وطن: وصل ما يسمى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا، إلى القاهرة اليوم، الأحد، للقاء رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، حيث سيتباحثان في الوضع في قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة بعيدة المدى بين دولة الاحتلال وحركة حماس، حسبما أفاد المحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد.

وأضاف رافيد أنه يتوقع أن يتناول اللقاء بين حولتا وكامل الوساطة المصرية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين دولة الاحتلال وحماس.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة، اليوم، وسيبحث مع مسؤولين مصريين في تعزيز العلاقات بين الجانبين أيضا.

وكان "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد نقلا عن كامل، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قوله قال إن "صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس يجب أن تشمل في المرحلة الأولى إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين مسنين وأسيرات وأطفال مقابل إفراج حماس عن جثتي الجنديين والمواطنيْن الإسرائيليين".

وقال كامل لمراسلين إسرائيليين على هامش قمة المناخ في غلاسكو، "إننا نعمل ليل نهار من أجل حل قضية الأسرى". وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق صفقة أكبر، تشمل عودة السلطة الفلسطينية بشكل ما إلى غزة.

وبحسب المراسلين الإسرائيليين، فإن كامل يعلم أن حماس لن توافق على عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لكنه يعتقد أن خطوة رمزية في هذا الاتجاه في المرحلة الأولى ستشكل تطورا إيجابيا.

(عرب 48)