برعاية رئيسية من بنك فلسطين .. اختتام فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية

وطن: برعاية رئيسية من بنك فلسطين، اختتم معرض الصناعات الفلسطينية 2021، الذي عقد هذا العام بالتزامن مع إطلاق يوم المنتج الفلسطيني، وذلك بتنظيم من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، واستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، في رام الله وغزة.

ويهدف معرض الصناعات الفلسطينية إلى تسليط الضوء على قطاع الصناعة الفلسطيني، وقصص النجاح التي تمكنت الشركات المحلية من تحقيقها على الصعيد المحلي والعربي والدولي، الامر الذي من شأنه أن يعزز من مكانة الصناعات الفلسطينية، إضافة إلى تشجيع المستهلك من الإقبال عليها.

وحول تقديم بنك فلسطين رعاية حصرية لمعرض الصناعات الفلسطينية 2021، عبر مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا عن فخره واعتزازه في رعاية فعاليات المعرض لهذا العام، بهدف تعزيز قطاع الصناعة الفلسطيني، بما يكفل للمستهلك في الحصول على خيارات متنوعة ومتعددة من السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها وأصنافها في السوق المحلي.

وأكد الشوا أن مواصلة بنك فلسطين توفير الدعم والرعاية للقائمين والمنظمين لمعرض الصناعات الفلسطينية طيلة السنوات الماضية، لم يكن محض صدفة، وإنما ينبع من منطلق إيمان البنك بأهمية تطوير الصناعات الفلسطينية، بما يكفل الارتقاء بجودة المنتجات حتى تتمكن من منافسة السلع المستوردة، وهذا سينعكس بالإيجاب على عجلة الاقتصاد الوطني.

وبين الشوا أن بنك فلسطين عمل جاهداً لتطوير نظام الدفع الإلكتروني في فلسطين، عبر تبديل أجهزة نقاط البيع الإلكتروني بأجهزة متطورة، يمكنها خلال ثوانٍ معدودة إجراء عمليات البيع بكل سهولة وأمان، هذا فضلاً عن تطوير خدمة التجارة الإلكترونية للشركات عبر توفير خدمة Ecommerce، والتي تتيح لزبائن الشركات شراء المنتجات والسلع عبر المواقع الالكترونية للشركات، إضافة إلى تخصيص البنك العديد من البرامج والمنتجات المصرفية كالقروض بأنواعها، بما يتناسب مع كافة المشاريع بأحجامها وأنواعها، مثل قرض فلسطينية للأعمال بضمان الذهب لدعم صاحبات الأعمال لتطوير مشاريعهن، وكل ذلك يأتي كجزء من مساعدة التجارة المحلية وزيادة التحويلات الإلكترونية.

وأشار الشوا أن البنك طور أيضاً مجموعة من الخدمات الإلكترونية للشركات عبر إطلاق الحزمة الرقمية للشركات، والتي تمكنها من الاطلاع على حساباتها وإجراء عمليات التحويل والاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لتكون قناةُ إضافية للخدمات المالية، عوضاً عن تخصيص مدراء حسابات لهذه الشركات لتسهيل معاملاتهم البنكية.

يذكر أن بنك فلسطين خصص خلال فعاليات المعرض جوائز يومية للزوار بقيمة 50 دولار لمن يقوموا بتحميل تطبيق بنكي على هواتفهم النقالة، ووضع لايك على صفحة الفيسبوك الرسمية للبنك، هذا بالإضافة إلى تقديم شرح عن كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من خلال وجود بنكي رحال في المعرض.