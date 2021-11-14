وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

وطن: قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكررا دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء "هيمنة" حزب الله .

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحا من أحد وزراء الحكومة انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لقناة فرانس 24 التلفزيونية، في مقابلة أذيعت السبت: "لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية".