مصرع مواطنة بحادث دهس في قلقيلية

وطن: لقيت مواطنة تبلغ من العمر 45 عاماً مصرعها صباح اليوم إثر تعرضها لحادث سير دعس في مدينة قلقيلية .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوجود حادث سير دعس بمدينة قلقيلية، على الفور تم تحريك خبراء الحوادث في شرطة المرور إلى المكان، وتبين أن حادث السير وقع نتيجة تعرض مواطنة لدعس من قبل شاحنة، وتم نقلها إلى المشفى الحكومي في المدينة، وأعلن الأطباء عن وفاتها نتيجة إصابتها الخطرة.

وأضاف ارزيقات، أنه تم توقيف سائق الشاحنة وفتحت شرطة المرور والنيابة العامة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.