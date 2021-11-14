مصرف الصفا: 2022 نقطة تحول

وطن: حقق مصرف الصفا في نهاية الربع الثالث من عام 2021 نمواً ملحوظاً في كافة مؤشراته المالية، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 7.2 مليون دولار وهو ما نسبته 110% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات في حينها 3.4 مليون دولار. وقد ساهم نمو إيرادات المصرف في انخفاض خسائره بنسبة 79% خلال فترة 9 أشهر من 2021، حيث بلغت 800 ألف دولار، مقارنة بـ 3.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي تمويلات المصرف حوالي 227.5 مليون دولار بنسبة نمو وصلت إلى 30% مقارنة بـ 174.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل إجمالي ودائع العملاء نمواً بنسبة 27% ليصل إلى نحو 258 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 203 مليون دولار في نهاية العام الماضي.

وحققت موجودات مصرف الصفا في نهاية الربع الثالث، نمواً بنسبة 17%، ووصلت إلى 377 مليون دولار مقارنة بحوالي 321 مليون دولار في نهاية عام 2020، وارتفع عدد العملاء بنسبة 25% مع حرص المصرف على الحفاظ على جودة محفظة التمويلات وتنوعها.

بدوره أكد السيد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا على أن المصرف استطاع تحقيق قفزة نوعية في نمو المؤشرات المالية في العام الحالي والعام السابق، وتعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف. موضحاً أن هذا الأداء يتوافق مع الأسس التشغيلية القوية للمصرف، والذي استمر في تعزيزها من خلال إدارة الموجودات والمطلوبات بسياسات محكمة ووفق أفضل الممارسات وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المميزة.

وأضاف أن المصرف ما زال يحقق نمواً قوياً في مؤشراته المالية حيث انه بنهاية شهر تشرين الثاني بلغت صافي التمويلات حوالي 236 مليون دولار، وودائع العملاء حوالي 264 مليون دولار، في حين حقق المصرف أرباحاً بقيمة 116 ألف دولار تقريباً.

وقال إنه على ثقة بأن "الفترة المقبلة ستشهد أداء أقوى وقدرة أكبر على تحقيق مزيد من الإنجازات لمساهمينا وعملائنا وموظفينا على حدّ سواء، وإن المصرف سيستأنف عملية التوسع والانتشار خلال العام القادم بافتتاح فروع جديدة، وكذلك إدراج أسهمه في السوق المالي الفلسطيني".

وأشار إلى أن مصرف الصفا سيعمل على مواصلة خططه التوسعية وزيادة قاعدة العملاء وخدمة المجتمع وتحقيق مبدأ الشمول المالي بما يتوافق مع رؤية وتوجهات سلطة النقد الفلسطينية، وأن عام 2022 سيشهد نقطة تحول في النتائج المالية بعد أن بدأ المصرف بتحقيق الأرباح في السنة الحالية.

يذكر أن مصرف الصفا هو أحدث البنوك الإسلامية في فلسطين، وباشر أعماله في نهاية العام 2016، ويعمل من خلال تسعة فروع ومكاتب موزعة على مختلف محافظات الوطن بما فيها القدس، وتتمثل رسالته في تقديم منتجات وخدمات مصرفية عصرية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق تطلعات جميع الشركاء. كما نجح المصرف بإدخال منتجات مصرفية إسلامية لأول مرة في السوق الفلسطيني مثل تمويل المنافع الذي يندرج تحته تمويل التعليم والخدمات الصحية والسفر وسيستمر في إدخال المنتجات الحديثة لمواكبة متطلبات السوق في مجال الصيرفة الإسلامية.