مشرعون بريطانيون يطالبون بمنع السعودية من إعدام أكاديمي مسجون

وطن: طالب 16 نائبا بريطانيا حكومة بلادهم بمنع السعودية من تنفيذ حكم الإعدام على الأكاديمي السعودي حسن المالكي، وفق ما نقلته صحيفة "الإندبندنت".

وحث النواب وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، على تقديم "احتجاجات عاجلة" إلى السعودية لمنع تنفيذ حكم الإعدام على المالكي بسبب تهم منها طبيعة "محتويات مكتبته".

وقال النواب في رسالة للوزيرة: "نشعر بقلق بالغ من احتمال أن يواجه مثقف سعودي الإعدام لجرائم فكرية ... إعدام حسن يمكن أن يمثل في حال تنفيذه خطوة كبيرة إلى الوراء في المسار الإيجابي للإصلاح في المملكة العربية السعودية".

وطلبوا من الوزيرة التواصل فورا مع نظيرها في السعودية "لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى حسن، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته".

واعتقلت السلطات السعودية المالكي في عام 2017، ووجهت له مجموعة من التهم مثل: "إجراء مقابلات مع وسائل إعلام إخبارية غربية" و"امتلاك كتب غير مصرح بها".

المصدر: "الإندبندنت"