نقابة العاملين بالحطب والفحم النباتي والصناعي تعقد مؤتمرها الاول وتنتخب قيادتها العمالية

وطن: بحضور ممثلة وزارة العمل الفلسطينية في محافظة جنين جلوريا سلامة دعيبس وممثل بلدية يعبد كامل أبو شملة والأمين العام للائتلاف محمد العرقاوي مع اعضاء الأمانة العامة عارف حمايل وسميح عطاطرة ورائد عطاطرة ومصطفى زيد، عقدت الهيئة العمومية لنقابة العاملين في الحطب والفحم النباتي والصناعي مؤتمرها التأسيسي الأول.

افتتح المؤتمر التأسيسي بكلمة من الأمين العام للائتلاف النقابي الذي اكد على أهمية التنظيم النقابي في تعزيز دور العمال الفلسطينيين في ظل المرحلة الصعبة.

و أشارت ممثلة وزارة العمل جلوريا دعيبس إلى أهمية هذه النقابة وطالبت من اعضاء الهيئة العامة بالعمل على تعزيز دور عمال الفحم والحطب وخدمتهم بما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة.

وهنأ ممثل بلدية يعبد الأخ كامل أبو شملة الهيئة العامة لانعقاد مؤتمرها التأسيسي متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وتم قراءة النظام الداخلي امام الهيئة العامة ونال موافقة الجميع بالإجماع، ثم اتفق على تعيين المدقق المالي لحسابات النقابة والبنك الخاص بحساب النقابة. كما تم اعتماد الهيئة التحضيرية للنقابة بالتوافق.

وتم خلال الاجتماع الاول للهيئة الإدارية تحديد المهام الموكلة لهم وتوزيع المناصب حسب التالي: عبد الله الخطيب رئيسا للنقابة، وفائد زيد نائبا له، ونبيل عطاطرة أمينا للسر، واحمد حسن الخطيب أمينا للصندوق، وسعيد محمد حمّاد مسئول لملف التنظيم النقابي، ومحمد عدنان عبد الله مسئول دائرة الشؤون القانونية، ورائد زيد مسئول ملف الصحة والسلامة المهنية.