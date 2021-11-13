إصابة 3 مقدسييين في اعتداءات للمستوطنين بحي رأس العامود

وطن: أصيب شاب مقدسي برصاص مستوطن، وآخران بالضرب، إثر اعتداء المستوطنين على المواطنين في حي رأس العامود شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة عنوة على أراضي المواطنين في القدس قرب حي رأس العامود، اقتحمت الحي بحماية شرطة الاحتلال التي أغلقته واعتدت على المواطنين.

وأضافت أن مستوطنا أطلق النار صوب شاب مقدسي ما أدى لإصابته بجروح في يده، نقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة شابين آخرين بالضرب من قبل المستوطنين.



(وفا)