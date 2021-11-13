البيرة: اختتام ورشة تشكيل أفكار الشركات المالية الناشئة "Fintech Ideation Hackathon"



وطن: اختتمت في البيرة، اليوم، أعمال ورشة "تشكيل أفكار الشركات المالية الناشئة –Fintech Ideation Hackathon"، وأقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بمبادرة من حاضنة "انترسكت-Intersect Innovation Hub"، التي انطلقت العام الماضي بدعم من بنك فلسطين.



وجاء تنظيم الورشة، ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي في فلسطين، التي تنظمها شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية"، بالتنسيق والتعاون مع 129 شريكا، وبرعاية رئيسية من مجموعة بنك فلسطين، وفضية من شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، وصندوق الاستثمار، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص (IPSD)، والحديقة التكنولوجية الفلسطينية –الهندية "تكنوبارك"، وتكنولوجية من شركتي "تطور تكنولوجيز"، و"Advanced Technologies For Business".



وأعلن في ختام الفعالية، عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن مسابقة "هاكاثون" لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع خاصة بالتكنولوجيا المالية "الفنتك"، حيث فاز بجائزة المركز الأول مشروع "Pscore"، بينما ذهب المركز الثاني لجائزة "Bit vest"، فيما نال المركز الثالث مشروع "لبعدين"، إلى جانب احتضان خمسة مشاريع جديدة لتأهيلها وتطويرها ضمن برنامج تدريبي يتراوح ما بين 6-8 أشهر داخل حاضنة انترسكت.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الحاضنة حسن عفيفي، أن المجموعة تعنى بدعم الشركات الناشئة، من هنا تبرز أهمية المنافسة "المسابقة" التي أقيمت ضمن الورشة.



ولفت إلى حيوية الأفكار التي تنافست في إطار المسابقة، مبينا أن الحاضنة تعنى برعاية ودعم الأفكار الإبداعية وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية.



وذكر أن الفعالية "المسابقة" تعتبر الأولى من نوعها، ويسجل لها تركيزها على ابداعات الشباب، بما يشمل إطلاق أفكار ومبادرات جديدة، أو دعم أخرى قائمة.



وذكر مدير الحاضنة راتب الرابي، أن التحضيرات للمسابقة بدأت منذ فترة مع الشريك التنفيذي "The Websites Group"، مبيناً أنه تقدم للمسابقة ما يزيد عن 400 طلب من رياديات ورياديين فلسطينيين، تم اختيار 120 منهم نظراً لمشاريعهم التي تحمل أفكاراً مميزة.



وبين أنه تم اختيار الفائزين بناء على قرار لجنة التحكيم، وذلك بعد العمل لمدة يومين متتاليين على تشكيل الفرق والشركات الناشئة، للوصول إلى ست أفكار في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية (الفنتك)، وتحويلها من خلال العمل مع الرياديين إلى شركات ناشئة مدرة للربح، عبر برنامج الاحتضان والتسريع لمدة ستة أشهر في حاضنة إنترسكت، بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجال التكنولوجيا الرقمية (الفنتك) محليا ودوليا، وذلك بدعم من الحاضنة ومجموعة بنك فلسطين، حيث سيتم توفير محاكاة للبيئة الريادية المطلوبة للشركات الناشئة، من أجل تنفيذ التجارب اللازمة لتمكينها من العمل، والنجاح بتطبيقاتها التكنولوجية المالية.



وأردف الرابي: إن المشاركين في المسابقة عرضوا مقترحات وحلولا تكنولوجية مبتكرة، للتغلب على العديد من الإشكاليات التي تفرض نفسها ليس على المستوى المحلي فحسب، بل والخارجي، من هنا فإن الحلول والأفكار التي قدمت قابلة للتطبيق وتوظيفها إقليميا وعالميا، ما يؤكد أهمية دور الحاضنة وبنك فلسطين في تمويل هذه الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة.



ولفت مدير عام شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية" صلاح العملة، إلى أهمية المسابقة، موضحا أنها تنسجم مع أهداف أسبوع الريادة العالمي ومخرجاته، وتتمثل في تحفيز الشبان الرياديين على إنشاء شركات ناشئة جديدة، علاوة على التشبيك ما بين المؤسسة العاملة والمعنية بقطاع الريادة والشبان الرياديين، إضافة إلى تكريس حضور فلسطين على المستوى العالمي عن طريق المشاركة في الأسبوع الذي تقام فعالياته في أكثر من 180 دولة.



كما أشاد بعدد المشاركين وحجم الإقبال على فعاليات أسبوع الريادة العالمي، مبينا أن نسبة الزيادة في عدد المشاركين فيه يصل إلى 25% سنويا.



وبين أن السنة الحالية هي الثامنة على التوالي، التي تشهد مشاركة فلسطين في فعاليات أسبوع الريادة، حيث تم تنظيم 85 فعالية في الضفة وقطاع غزة، موضحا أنه سيجري تشكيل مجلس استشاري سيتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وكافة الجهات ذات الصلة، حيث سيتم انتخاب أعضائه، وسيأخذ على عاتقه مهمة التحضير لفعاليات أسبوع الريادة العام المقبل.



وعبر عن أمله في مأسسة المجلس ليصار إلى مأسسة التجربة، وإيجاد هيئة خاصة تعنى بالريادة، وفعاليات الأسبوع، موضحا أن فعاليات الأسبوع في فلسطين، كانت الأكبر من نوعها منذ انطلاقة فعاليات الأسبوع.



وتخلل الفعالية، تكريم العملة من قبل حاضنة "انترسكت"، إضافة إلى الفائزين بالمسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم.

