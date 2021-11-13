11 ألف مركبة خضعت للفحص الشتوي

وطن: ذكرت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، أنّ حوالي 11 ألف و268 مركبة خضعت للفحص الشتوي، منذ إطلاق الحملة الخاصة بذلك منذ الأسبوع الماضي.

وبيّنت أنّ إدارة شرطة المرور أنزلت 227 مركبة عن الشارع لعدم صلاحيتها أو توفر شروط السلامة فيها، مشيرة إلى تحريرها 3928 مخالفة مرورية، وحجز 131 مركبة للتأكد من قانونيتها، وإتلاف 142 مركبة غير قانونية خلال الحملة.

ودعت الشرطة السائقين للتأكد من الصلاحية الفنية لمركباتهم حفاظًا على سلامتهم، وسلامة مستخدمي الطريق.