التربية: تشكيل لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحان الثانوية العامة

وطن: أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم د.محمد عواد ن الوزارة شكلت لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحان الثانوية العامة والمادة المقررة في الامتحان.



وأوضح عواد أن هذه اللجنة ستقدم توصياتها للجنة الامتحانات العامة لاتخاذ القرار المناسب بما يحافظ على مصلحة الطلبة ومصداقية الامتحان، مطمئناً طلبة الثانوية العامة بأن الوزارة تتابع كافة المستجدات بهذا الخصوص.