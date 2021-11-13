"الثقافي" يعمق جراح "الهلال" في دوري المحترفين

وطن: ألحق فريق ثقافي طولكرم، مساء اليوم السبت، هزيمة جديدة بهلال القدس، في دوري المحترفين، وتغلب عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الجامعة الامريكية في جنين، ضمن مباريات الاسبوع الثامن.



وبهذا الفوز، قفز ثقافي طولكرم إلى المركز الرابع رافعا رصيده الى 13 نقطة، أما الهلال فتراجع الى الترتيب السادس عند النقطة 10.



وسجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، اللاعب عبد الكريم ابو شنب، بعد أن أخطأ لاعب الهلال محمد ابو ميالة، في ابعاد كرة عرضية داخل الصندوق.



وفي مباراة ثانية، جرت على استاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس المحتلة، تلقى البيرة خسارته الخامسة، أمام شباب الظاهرية، بنتيجة هدفين لواحد .



الخسارة ابقت فريق البيرة في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما صعد الظاهرية الى الوصافة مؤقتا، رافعا رصيده الى 17 نقطة.



وافتتح الظاهرية التسجيل، في الدقيقة 11 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب علي عدوي، إلا أن البيرة عادل النتيجة بعد فترة قصيرة، عن طريق ضربة جزاء نفذها المتخصص محمد ناطور .



وفي الشوط الثاني كانت الافضلية لصالح البيرة، الذي لم يستغل الفرص قبل أن يعود الظاهرية لاجواء المباراة، ويسجل لاعبه محمد قيسية هدف الفوز بالدقيقة 67.



(وفا)