جنين: إحياء ذكرى استشهاد عرفات وذكرى إعلان الاستقلال

وطن: أحيا مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في جنين، اليوم السبت، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذكرى إعلان الاستقلال.

واستذكر مدير الجامعة في جنين عماد نزال، في كلمته الشهداء والأسرى الأبطال والجرحى، مؤكدا أن الجامعة حريصة على ديمومة إحياء ذكرى الشهيد عرفات، معتبرا الجامعة استمرارا لفكره الوطني والثوري، وسنبقى الأوفياء لمسيرته بالسعي الدؤوب لتطوير وتحسين مخرجات التعليم.

وألقى خلال المهرجان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء توفيق الطيراوي، ومدير المخابرات العامة في جنين العميد محمد عبد ربه، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومنصور السعدي عن محافظ جنين، كلمات، أكدوا فيها أن الشهيد عرفات ما زال حاضرا في قلوب ووجدان أبناء شعبنا.

وشددوا على ضرورة تكاتف شعبنا وتحقيق الوحدة الوطنية لحماية مشروعنا الوطني، وتحقيق حلم شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي استشهد من أجلها الشهيد أبو عمار، مستذكرين أبرز محطات سيرته النضالية.

وأكدوا أن "فتح" لن تهادن ولن تستسلم، وستواصل جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وفاء للشهيد أبو عمار وشهداء فلسطين، وللحركة الأسيرة، خاصة الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".

وأعلنت حركة الشبيبة خلال المهرجان عن إطلاق حملة الـ100 ألف توقيع، لإرسالها للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في المهرجان مدراء المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية والأهلية، وفصائل العمل الوطني، وإقليم حركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري، وأهالي الشهداء والأسرى، وأسرى محررون والأطر النسوية والنقابات، وجرى تكريم ذوي عدد من الشهداء والأسرى الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".

(وفا)