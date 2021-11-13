نابلس: القدس المفتوحة تفتتح معرض صور "حكاية قائد ومسيرة شعب"

وطن: افتتح محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، يوم السبت الموافق 13-11-2021م، معرض صور في الذكرى الـ (17) لاستشهاد القائد ياسر عرفات "أبو عمار"، والذكرى الـ (33) لإعلان الاستقلال، وذلك بفرع جامعة القدس المفتوحة في نابلس.

وأقيم المعرض بعنوان "حكاية قائد ومسيرة شعب"، نظمه مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في قاعة الأنشطة بفرع الجامعة، حيث ألقى الطلبة قصائد من تراث الراحل "أبو عمار".

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على الصور التي تعكس نضال الشعب الفلسطيني في زمن القائد أبو عمار، من بيروت، إلى تونس، ثم عودته إلى أرض الوطن وحصاره في مدينة رام الله، حتى استشهاده.

ورحب أ. د. عمرو بالحضور وعلى رأسهم محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، وقال إن "جامعة القدس المفتوحة ستبقى الأمينة والمؤتمنة على الثوابت الفلسطينية"، مرحباً بكل الحضور، وشاكراً كل من دعم الجامعة ووقف إلى جانبها.

وتابع: "ستبقى جامعة منظمة التحرير وجامعة الشهيد ياسر عرفات تجدد العهد بأنها على عهد الشهداء، وحاضنة لأسرانا البواسل، ولكل أبناء شعبنا الراغبين في التعليم".

وجرى الافتتاح بحضور شخصيات من محافظة نابلس، وعلى رأسهم: الأخ محمد حمدان أمين سر إقليم حركة فتح في نابلس، وأعضاء لجنة الإقليم، والعميد محمد نزال مدير الأمن الوقائي في المحافظة، وعضو المجلس الثوري أ. كفاح حرب، ومدير مديرية الإعلام بنابلس أ. ناصر جوابرة، وم. عدلي يعيش نائب رئيس لجنة مبنى فرع نابلس. ومن الجامعة: عضو مجلس الأمناء د. حسين الأعرج، ونائب رئيس الجامعة للمسؤولية المجتمعية أ. د. يوسف ذياب عواد، ومدير فرع نابلس د. سهيل أبو ميالة، ومن حركة الشبيبة الطلابية أحمد حجة، ومن مجلس اتحاد الطلبة عصام الرياحي.

من جهة ثانية، زار وفد من جامعة القدس المفتوحة، برئاسة رئيس مجلس الأمناء م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مقر إقليم حركة فتح في محافظة نابلس.

وكان في استقبال الوفد محمد حمدان أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة نابلس، وأعضاء الإقليم، وعضوة المجلس الثوري الأخت كفاح حرب.

وقال حمدان مخاطباً الوفد: "نعبر عن اعتزازنا وافتخارنا بجامعة القدس المفتوحة التي شكلت رافعة وطنية لحركة فتح بشكل خاص، ونتعاون مع جامعة القدس المفتوحة في مجالات عديدة، ونقدم شكرنا لكم كجامعة على دوركم في خدمة الحركة الوطنية".

وأضاف حمدان إن "لجنة الإقليم كان أمامها مفاصل مهمة منذ انتخابها، والقائمة التي تم اختيارها كانت قائمة متناسقة، وبعد ذلك انتقلت لدعم أهالي حي الشيخ جراح، ثم أسرى النفق الذين ضربوا المنظومة الأمنية. وفي كل هذه الأحداث، لعبنا دوراً مهماً في كل الفعاليات لدعم أبناء شعبنا ودعم قيادتنا، ونعمل من أجل دعم حركة فتح في الانتخابات المحلية المقبلة".

من جانبه، قال م. عدنان سمارة: "إننا كأبناء لحركة فتح، سعيدون بهذا اللقاء في مقر الإقليم، وأنا سعيد بسماع كل ملاحظات إخواننا. أشكركم على حسن الاستقبال"، وتابع: "إن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة القادة، وجامعة أبو عمار، وجامعة الكل الفلسطيني، والحارس الأمين عليها هو الأخ أبو مازن".

إلى ذلك، قال أ. د. يونس عمرو: "إن حركة فتح نجحت في خلق الروح الأخوية بين أبنائها، والمطلوب من الفتحاويين العمل بشكل دؤوب لرفعة الحركة، فنحن نعتز بقيادتنا العظيمة الممثلة بشخص الرئيس أبو مازن، بمواقفه الثابتة على حقوق شعبنا".

وقال إن "إخواننا في الأقاليم وعلى رأسهم إقليم نابلس، هم على اتصال دائم مع الشارع، ويجب أن يمثلوا "فتح" خير تمثيل بعملهم وبسلوكهم وبنضالهم".

وحضر اللقاء من جامعة القدس المفتوحة: نائب رئيس الجامعة للمسؤولية المجتمعية أ. د. يوسف ذياب عواد، ومدير فرع نابلس د. سهيل أبو ميالة، وعضو مجلس الأمناء د. حسين الأعرج.