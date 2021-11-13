باص ستوووب "نعم للحرية"

وطن:

أحمد بدوي

بثينة حمدان

في حياتنا الكثير من الوقفات، في كل مرحلة نتوقف، في كل مرحلة فاصل يأخذنا إلى مكان جديد، في كل مرة نعيش زمناً جديداً، وكلما اجتهدنا، بتربية ذواتنا بشكل متنوع ومتعدد وذي امتداد يشبه اتساع الريف بلا حدود أو حواجز نحو طموحاتنا وأحلامنا، نعيش نجاحاً أكبر.

ما الفرق بيني وبين الآخر؟ ما الفرق بين هذا الصحفي وذاك، هذا الممثل وذاك، هذا الطفل وذاك؟ أحدهما لا يكتفي بالمدرسة والعلم، أحدهما يقرأ كتاباً فيتسع إدراكه، أحدهما يعزف فتتراجع دائرةُ تفكّكه، أحدهما يقضي وقتاً في الرسم أو النحت، ينحت ذاته، يفرغ طاقته السلبية والإيجابية على الورق، يحوّلها إلى لوحة أو يكتفي بتقليص أخطائه وهفواته في الحياة في قضاء وقت مليء بالألوان، أحدنا يحوّل حياتنا إلى قصة مصوّرة تجوب العالم أو يحكي لنا عن عوالم هذا العالم عبر السينما، وهكذا يبني كل منا له زمناً غيرعادي، زمناً يميزه عن أي إنسان عادي، يحترف فيه حبه للأشياء، لا يقبل أن يكون مجرد موظف، وإنما موظف مبدع ومميّز، ولا مجرد فنان، ولا مجرد نجار أو معلم، بل مميز في كل شيء.

نعم الثقافة هي لون من ألوان الحرية، وحقٌ للجميع، ولكل منا طريقته في النهل منها والإنجاز عبرها، إنها تهذب النفوس، وترفع من الروح، وتعلمنا أن نحب ذاتنا وعملنا فيكون كل شيء أجمل..

لذلك كله كان مشروع #باص_السينما والذي يتوقف عند أشخاص يحتاجون إلى نوافذه الثقافية المتنوعة، ينادونه بصرخة طويلة لكي يتوقف: "#ستووووب" فيتوقف، ويمنحهم روحاً نراها في وجوههم وأعمالهم ونجاحهم، باص ستوب يفجّر هذه الأعمال.