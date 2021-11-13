وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح السبت، تسجيل حالة وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنها أجرت 456 فحصًا مخبريًا خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى تعافي 170 حالة جديدة من مصابي "كورونا"، لافتة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 185616 إصابة، والحالات النشطة 2264 حالة، وإجمالي المتعافين 181739 حالة، والوفيات 1613 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 83 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الصحة بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 490258 شخصًا.