أجواء غائمة وارتفاع على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا وجافًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.