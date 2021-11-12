الاحتلال يقتطع شهريا 32 مليون دولار من أموال المقاصة

وطن: أعلنت وزارة المالية، الجمعة، أن سلطات الاحتلال تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل (نحو 32 مليون دولار).

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، تعقيبا على أخبار تداولتها وسائل إعلام عبرية، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيقل (نحو 160 مليون دولار).

وأفادت الوزارة، بأن إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيقل (نحو 641 مليون دولار)، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأضافت أن "المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر (نحو 160 مليون دولار) ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات".

وذكرت أنها مستمرة بمطالبة الاحتلال بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.