شركة قطاف تعلق على قضية تبييض التمور: استثمرنا 12 مليون شيكل بالاغوار ومشهود لنا بالوطنية ولدينا وثائق تدحض كل ما أثير حولنا

وطن: أصدر مجلس إدارة شركة قطاف للأستثمار والتسويق الزراعي، بيانا دحض فيه كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام والذي لا يستند الى أي دلائل أو مصادر موثوقة، باتهام الشركة بتبييض تمور المستوطنات، مؤكدا امتلاك الشركة للوثائق المعززة حسب الأعراف التجارية والأصول القانونية.

وقال المجلس في بيان وصل وطن نسخة عنه ان شركة قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي وصاحبها معين حسن شتية، حضور وطني اقتصادي زراعي تجاري عريق لا يحتاج الى تعريف، يتمثل في تعريف العالم بمنتج فلسطيني، حيث له دور فعال في الأشراف الفلسطيني الزراعي في دول العالم كونه عضو في الاتحاد العربي للتمور.

وقال مجلس الإدارة شركة قطاف من المصدرين الأوائل للمنتج الفلسطيني الفاخر الذي لم تصل شكوى واحدة عليه من شتى بقاع العالم، والمنتج المطلوب الأول للتواجد على الرفوف العالمية بعلامته التجارية (قطاف)، حيث أنها تصدر أكثر من (3000 طن) سنويَ من محصول التمر المجهول الفلسطيني، (مع وجود تصاريح وأوراق رسمية ومصدقة حكوميا و برقابة مشددة).

واضاف مجلس الادارة ان معين شتية يواجه إشكالية في تقديم أوراقه الرسمية التي توضح التساؤلات التي طرحت عليه من قبل الأدعاء، الذي يدعي ان لا وجود لـ (تمر مجهول) على الأراضي الفلسطينية، الذي بدوره شكل صدمة كارثية لشتية .

ولفت مجلس الادارة ان حصة شركة قطاف من منتج التمر المجهول الفلسطيني تشكل نحو (33%) من اجمالي الانتاج الفلسطيني (موثق لدى جهات الإختصاص) وذلك يخدم أكثر من (120) مزارع وأكثر من (1200) عامل وعاملة، وهو يشكل أكثر من (50 مليون شيكل) في الأغوار المهددة من قبل الاحتلال .

واشار مجلس الادارة ان معين شتية قام في العام الحالي بالاستثمار في منطقة الأغوار وتحديدا في (خربة علان – الجفتلك) بما يقارب (12 مليون شيكل) من أجل مزارعي الأغوار، وقد واجه المشاكل الصعبة والمعقدة مع الاحتلال الذي قاده للاحتجاز لدى سلطات الاحتلال ودفع غرامة مالية للحصول على تراخيص تقدر بـ (مليون شيكل)، ولم يثنه ذلك عن استكمال مشروعه الذي يخدم الأغوار أولا .

وقال مجلس الادارة ان وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد تقومان بالمتابعة الدورية، وتشكيل لجان رقابة مكونة من موظفين عموميين وجهات امنية، تقوم بزيارات دورية بشكل يومي، يتم من خلالها مقارنة المخزون الحقيقي مع المخزون الورقي الذي تم منحه للمزارع بناءا على تقديرات ومن ثم يتم نقله الى صالة انتاج الشركة .

وتقدم مجلس الادارة بالشكر لـ"كل شخص وطني وشريف يقف خلف المنشآت الوطنية ويسندها بكل ما اؤتي من قوة للبقاء في وجه الاحتلال وأعوانه، في ظل استغلال الاحتلال وشركاته تشويه شكل الشركات الفلسطينية الزراعية بالاستعانة الى التقارير الإعلامية الفلسطينية والمصادر غير الموثوقة التي تم نشرها مؤخرا للشركات التي تعمل معها في الاتحاد الأوروبي ودول شرق أسيا ودول الخليج وتركيا وبريطانيا وكندا والأمريكتين ."