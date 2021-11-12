جيش الاحتلال يقرر الابتعاد عن البلدات الفلسطينية لنقل قواته في الحروب القادمة

وطن: قال قائد في جيش الاحتلال يوم الجمعة إن الجيش ستتجنب بعض البلدات الفلسطينية وهو ينقل قواته البرية او مدرعاته إلى جبهات قتال محتملة، مشيرا إلى الدروس المستفادة من المواجهات التي شهدتها مدن الداخل المحتل خلال العدوان على غزة.

وقال إسحق ترجمان رئيس قطاع اللوجسيتيات في جيش الاحتلال إن الجيش حدد بعد ذلك مسارات ترابية طولها 1600 كيلومتر يمكن أن تكون وقت الحرب بدائل لطرق ممهدة، وإنه شكّل كذلك وحدات جديدة لمكافحة الشغب بهدف حماية القوافل العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية "أنا قلق حقا من... تأثير الاضطرابات العنيفة على الأمن الداخلي وحركة قوافل النقل" العسكرية.

وقال إن من غير المرجح أن تكون هناك عمليات انتشار كبيرة عبر وادي عارة، وهو طريق سريع في واد يمر بمجموعات من البلدات الفلسطينية ويؤدي إلى الحدود الشمالية لفلسطين.