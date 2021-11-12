الصحة: 4 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة







وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة.



وأوضحت كيلة خلال التقرير الوبائي اليومي، إن حالتي وفاة سجلتا نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتين في جنين.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 7، الخليل 37، ضواحي القدس 3، بيت لحم 12، جنين 14، رام الله والبيرة 13، طولكرم 5، أريحا والأغوار 2، نابلس 7، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 146".



وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، الخليل 37، ضواحي القدس 4، بيت لحم 27، جنين 12، رام الله والبيرة 32، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، نابلس 6، قلقيلية 2، سلفيت 1، قطاع غزة 147".



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 82 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.