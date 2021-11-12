حسين الشيخ ينفي حصول السلطة على قرض مالي من حكومة الاحتلال

وطن: نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، حصول فلسطين على قرض مالي من حكومة الاحتلال.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام".

وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال حولت نحو نصف مليار شيكل إلى الفلسطينيين قبل شهرين بالإضافة الى الأموال الضريبية المحولة إليهم، وذلك بخلاف قانون الخصم.