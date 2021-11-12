فيديو | تشييع مهيب للقيادي في حماس وصفي قبها بجنين

وطن: شيّعت جماهير غفيرة من المواطنين، اليوم الجمعة جثمان القيادي في حركة حماس وزير الأسرى السابق وصفي قبها، إلى مثواه الأخير في جنين.

وتقدم تشييع القيادي بحركة حماس وصفي قبها الذي توفي أمس الخميس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قيادات العمل الوطني والإسلامي، كما شارك عشرات المقاومين من مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بتشييع القيادي قبها.

وتحدث العديد من القيادات قبيل تشييع الراحل قبها بكلمات أشاروا فيها إلى مناقبه. مؤكدين على دوره الوحدوي المدافع عن الأسرى والمظلومين.

من هو وصفي قبها؟

- المهندس وصفي عزات قبها "أبو أسامة"، من بلدة برطعة غرب جنين، ولد عام 1959 وتوفي أمس عن عمر يناهز 62 عاماً.

- حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984، وحصل على دبلوم عالي مكثف في إدارة مصادر المياه عام 1994م، تنسيق جامعة بيرزيت ومعهد IHE – دلفت/ هولندا، وحصل على العديد من الدورات في المحاسبة والكمبيوتر، وفحص جودة المياه، وتصميم الشبكات، وإدارة المشاريع.

- شغل منصب وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

- يعد من القيادات الإسلامية والوطنية البارزة في فلسطين، وأحد قيادات حركة حماس البارزة في الضفة الغربية.

- تعرض للعديد من الاعتقالات في سجون الاحتلال، وبلغ مجموع ما أمضاه أسيراً بشكل متفرق قرابة 14 عاماً.

- شخصية قيادية اتصفت بالجرأة والصلابة، حمل هم قضية الأسرى في حياته حتى أضعفه المرض في شهوره الأخيرة نتيجة إصابته بكورونا قبل الإعلان عن وفاته في 11/11/2021.