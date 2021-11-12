هولندا تسجل أعلى إصابات يومية بـ"كورونا"

وطن: أعلنت السلطات الصحية الهولندية، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أنه تم تسجيل 16 ألفًا و287 إصابة وهو أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة بالبلاد العام الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات 2 مليون و253 ألفًا و31 حالة.

وأشارت المصادر أن العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والأطقم الصحية في البلاد.

وحتى فجر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 252 مليونًا و603 آلاف، توفي منهم أكثر من 5 ملايين و94 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 228 مليونًا و514 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".