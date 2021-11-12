سنقرط يعلق على قضية "تبييض التمور": مشهود بوطنيتي وانا من أصدرت قرارا بمنع التعامل مع المستوطنات وسألاحق قانونيا وعشائريا وسائل الإعلام التي روّجت اسمي وأشكر كل من ساندني





سنقرط يعلّق على قضية "تبييض تمور المستوطنات": مشهود بوطنيتي، واشكر كل من ساندني، وانا من اصدرت قرارا بمنع التعامل مع المستوطنات عندما كنت وزيرا للاقتصاد، وسألاحق قانونيا وعشائريا وسائل الإعلام التي روّجت اسمي



وطن: نشر وزير الاقتصاد السابق المهندس، مازن سنقرط، بياناً على صفحته الفيسبوك حول ما نشرته شبكة وطن الإعلامية حول قضية "تبييض تمور المستوطنات"، وتوقيفه من قبل نيابة جرائم الفساد، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال على خلفية القضية.



وقال سنقرط: انا مشهود لي بوطنيتي واشكر كل من ساندني. مؤكدا أنه من أصدر قرارا بمنع التعامل مع المستوطنات عندما كان وزيرا للاقتصاد. مشيرا إلى أنه سيلاحق عشائريا وقانونيا وسائل الإعلام التي "روّجت" اسمه في هذه القضية.



وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـوطن في 3-11-2021 أن نيابة جرائم الفساد أوقفت ثلاثة رجال أعمال من بينهم الوزير السابق سنقرط، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات، لافتة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع رجال الأعمال في هذا الملف.



وقد نشر سنقرط التوضيح التالي على صحفته في فيسبوك، اليوم الجمعة:



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».



من مُنطلق الواجب الاخلاقي والمهني والوطني، أخرج لكم في هذا اليوم المُبارك بهذه الكلمات للوقوف على حقيقة ما حدث خِلال اليومين السابقين فيما يخص ملف الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع زراعة وتغليف وتصدير التمور ومنها علاقتها مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وشُبهات حول إتجار بعض الشركات بمنتجات المستوطنات غير الشرعية، حيث تم الإستفسار منا في نقاط محددة وتم الاجابة عليها بوثائق معززة حسب الاعراف التجارية والاصول القانونية.



وهُنا، أود التأكيد على ما يلي:



اولاً: لعائلتنا حضورها الاقتصادي والاجتماعي الوطني وعلى كافة المستويات، وقدمت الكثير ومازالت تُقدم وستبقى تقدم كل ما في وسعها لوطننا الحبيب، وأننا نعمل تحت القانون الفلسطيني والراية الفلسطينية.



ثانياً: يؤسفني ويحزنني ما تم ترويجه من البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية دون التحقق من المصادر الرسمية وحقيقة القضية، وعليه نحتفظ بحقنا في متابعة هذا الأمر وفق الاصول العدلية والعشائرية.



ثالثاً: ان هذا الحدث الإستثنائي لن يثنينا عن متابعة خططنا في زيادة إستثماراتنا في وطننا وتشغيل المزيد من الايدي العاملة بالشكل اللائق وخصوصاً في الأغوار الفلسطينية المهددة وتحت شعارنا المعروف "خليكم معنا لتكبر فلسطين".



رابعا: في العام 2005 كُنت مُكلفاً وزيراً للإقتصاد الوطني الفلسطيني وحينها وبقناعة تامة، أصدرت قراراً هو الاول من نوعه ومن خلال مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر بمنع التعامل بمنتجات وخدمات المستوطنات.



خامساً: أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لكل من وقف معي وساندني في هذا الحدث الإستثنائي وأخص بالذكر فخامة رئيس دولة فلسطين والديوان الملكي الأردني العامر وكافة المؤسسات الوطنية والإقتصادية والحقوقية والإجتماعية وخصوصاً جمعية خليل الرحمن، ولن انسى ايضاً سندي الاول عائلتي الكبيرة والصغيرة وإخواني المستشارين القانونيين وكافة الإخوة والزملاء والأصدقاء والاهل والاحبه جميعاً كلٌ بإسمه ولقبه.

آملين ان تُعزز نتائج هذه القضية مبدأ الشفافية والحوكمة وسِيادة القانون وأن تكون رافعة جديدة لِتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الاغوار الفلسطينية المُهددة بشكل خاص ووطنا فلسطين.



نَحنُ سَنبقى كما كُنا على العهد لا نَخون، ولا نُساوم … فكونوا واثقين.



قال تعالى 'وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ' صدق الله العظيم



مع تحياتي للجميع

أخوكم المهندس مازن توفيق سنقرط

12/11/2021



فيما يلي ما نشرته وطن حول القضية:

تحقيق لـ"وطن" و"أريج": تجار فلسطينيون وإسرائيليون يبيّضون تمور المستوطنات