حالتا وفاة و146 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بعد فحص 795 عينة مخبرية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها سجلت تعافي 147 حالة جديدة من مصابي "كورونا" في غزة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 181569.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 185563، تُوفي منهم 1612، في حين بلغت الحالات النشطة 2382.

وأشارت إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت 86، بينما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 60.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 490258 شخص.