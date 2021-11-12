حمدي فرّاج يكتب لـوطن: اختلفنا على جلد الدب (الاسد) قبل صيده

في الصراع السياسي الذي قد يتطور الى حروب بين الدول والاحلاف والمحاور، ليس هناك شيء ما شخصي بين هذا الحاكم وذاك، ولهذا ممكن حل الصراعات على الطاولات ومن خلال الجهود الديبلوماسية وتدخل الوساطات.

نقول هذا في سياق رفض البعض التقدمي والثوري استقبال بشار الاسد لوزير خارجية الامارات، التي اسهمت سرا وعلنا في تذكية الحرب التي شنت على سوريا على مدار عقد كامل من السنين، واذا كان البعض التقدمي قد تلاقى حد التطابق مع الرجعيين والامبرياليين والارهاب المحلي والاقليمي والدولي خلال الحرب، - برهان غليون مثالا - فإن بعضهم اليوم يحاول استكمال ما بدأه اولئك بالامس، مع الاخذ بعين الاعتبار شدة الفرق بين هذا اليوم البهي وذاك الأمس الأليم، بين الشر والخطر المتمثل في العدوان على الشعب والوطن والمقدرات والمواقف وبين الانتصار على ذاك الشر والعدوان.

اللقاء بحد ذاته، موضع شكلي صوري بروتوكولي وجاهي، يجب وبالضرورة ان ينقلنا الى المضمون، وهو الذي بالتالي يجعلنا ان نقيم الوزن والحكم، فإذا كانت الامارات آتية الى سوريا لكي تغير مواقف قيادتها من الاحتلال ومن امريكا ومن ايران ومن روسيا شيء، وبين إن كانت هي ومعها دول الخليج تريد ان تغير موقفها من سوريا وكل محور المقاومة في المنطقة، شيء آخر. وعليه فإن السؤال الذي يمكن ان ينتصب على كل لسان بغض النظر عن مدى تقدميته ووعيه هو: ما الذي يمكن للإمارات وصحبها ان يملوه على الدولة المنتصرة؟ ما الذي يمكن ان يأخذوه بعد هزيمتهم الساحقة وفشلهم الذريع ؟ وهل اذا كان بشار الاسد مستعد ان يعطي في النصر ما لم يعطه في الحرب، كما فعل السادات في حرب اكتوبر المجيدة، مقايضتها باتفاقية كامب ديفيد المخزية، او منظمة التحرير بانتفاضة الحجارة العظيمة باتفاقية اوسلو المسخرة، فهل سيسمح له حلفاؤه في ايران وحزب الله وبقية محور المقاومة بذلك ؟

يأخذون على اللقاء ان الامارات طبعت مع "إسرائيل"، كأنهم لا يدركون ان نصف العرب مطبعون مع "إسرائيل" علنا منذ خيمة كيسنجر رقم 101 قبل حوالي خمسين سنة، ناهيك عن التطبيع السري والتطبيع التجييري كمكاتب التجارة والاقتصاد والدين (الحج والعمرة والاقصى والقيامة) . وهم في الحقيقة امتداد لقرن كامل من التآمر على فلسطين وشعبها، هل يصدق هؤلاء التقدميون ان "إسرائيل" 1948 كانت دولة قوية لم يستطيعوا وأدها في مهدها ؟ ناهيك عن اصحاب القضية نفسها الذين سقطوا في مستنقع اوسلو ولم يستطيعوا الخروج منه حتى اليوم، وهل يصدق هؤلاء التقدميون ان سقوط المنظمة بدأ في اوسلو 1993؟

النقلة الوشيكة القادمة، هي من ستقرر إن كان الاسد اصاب ام أخطأ، وإن كان "العربان" سيقتتلون هذه المرة على الجلد بعد صيد الدب / الاسد، لا قبله، كما صرح انذاك وزير خارجة قطر الأسبق.