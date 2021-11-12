د.عقل أبو قرع يكتب لـوطن: أهمية الكفاءات في الانتخابات المحلية القادمة!!

مع أغلاق باب الترشح والاعلان عن القوائم الانتخابية التي سوف تنافس في الانتخابات المحلية في الشهر القادم، بدأ المواطن في المجالس المحلية التي سوف تجرى فيها الانتخابات، وهي في معظمها مجالس صغيرة أو متوسطة العدد وفي المناطق البعيدة، بتمعن وفحص الأسماء التي تحويها القوائم، من أجل تحديد موقف وبالتالي اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار القائمة المناسبة، ورغم أن هناك قوائم عديده يتم تقديمها تحت قوائم حزبيه أو سياسية، الا أن الصبغة العائلية ليست بالغائبة عنها، وفي الغالب تحوي أسماء أو ممثلين قد لا يملكون الكفاءة للقيام بالعمل لو فازوا في الانتخابات.

والكفاءة المهنية، هي ما تحتاجه المجالس المحلية، أو ما يحتاجه الناس في هذه المناطق، لأنه وبالاختلاف عن انتخابات برلمانيه أو تشريعيه، حيث الطابع السياسي أو الحزبي أو التشريعي او العام، فإنه في حال المجالس المحلية، فأن الاهم هو تقديم الخدمات للناس الذين انتخبوهم بشكل لائق وفي اطار المصلحة العامة، وفي نفس الوقت التعامل مع هؤلاء الناس الذين انتخبوهم باحترام وبموضوعيه بعيدا عن التحيز أو التعالي أو الفوقية، ولذا فإن التركيز على انتخاب الكفاءات في الانتخابات القادمة هو الاهم.

والكفاءة أو الكفاءات تعني الالمام بالمهام المطلوب القيام بها، وتعني تعايش أو فهم المشاكل أو القضايا المفترض حلها أو التعامل معها، وتعني وجود خطة أو خطط عملية ترتبط بالنتائج أو بتحقيق الاهداف التي تم وعد الناخبين بها، وتعني الخبرة في التعامل مع قضايا خدماتية محلية عامة، وتعني العمل بروح الفريق أو التكتل داخل المجلس البلدي أو المحلي، وليس فقط الهدف الحصول على الراتب أو على الامتيازات أو الالقاب، والكفاءة تعني وجود الادارة الناجحة التي تعرف أن أو كيف تخطط وتنفذ وتنجز خلال فترة زمنية وباستخدام المصادر المتاحة.

ولذا فإن الكفاءة هي من تشكل فرقا عند الناس، أو الاساس الذي من الممكن المنافسة من خلاله، واجتذاب الاصوات وبالاخص الاصوات المترددة أو غير المحسوبة أو غير المسيسة أو غير المنتمية، وهي الغالبية، وهي الكفاءة أو البرنامج المهني للكتلة أو للاشخاص الذين يشكلون الكتلة، وحتى لو كانت الانتخابات الحالية هي انتخابات من خلال الكتل، أي أن من يتم انتخابه هو الكتلة التي تملك برنامجا ما، الا أن الاشخاص الذين يشكلون الكتلة هم من سوف يكون الجزء الاهم في الاختيار.

واذا كانت المجالس المحلية من بلديات ومن مجالس قروية، تمثل الصورة المصغرة من الحكومة المحلية التي من المفترض ان تهتم بالمواطن وتحرص على تلبية احتياجاته الاساسية وتلبية طموحاته بالحد الادنى منها، فإن هذه الاحتياجات وبعيدا عن السياسة هي عديدة ومتنوعة، بدأ من تجميع النفايات وعدم انقطاع المياه وضمان الحصول المنتظم على الكهرباء، ومعالجة المياه العادمة وصيانة الشوارع والطرق، وتوفير العدد والنوعية المطلوبتان من الصفوف المدرسية، ومعالجة احتياجات الشباب، واحتياجات المرأة والاطفال، وايجاد اماكن ووسائل الترفيهية للمواطن وما الى ذلك من احتياجات تلمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

وبالتالي فإن من يحكم عليهم في أعين الناخبين هي الكفاءة والنزاهة والانجاز والعمل والبرنامج المهني الذي من المفترض ان تركز عليه الكتلة، بغض النظر عن اطارها السياسي، أي البرنامج الذي يشمل العمل فيما يتعلق بحياة الناس اليومية، من عمل وبطالة وتعليم وزراعة واقتصاد وتوفير الاحتياجات وبالطبع في هذه الظروف الصعبة، التعامل مع تداعيات جائحه أرقت الجميع من صغير وكبير ومن تاجر ومزارع وعامل، ومن ثم كيفية توفير أو اقناع الناس بأجراء الفحوصات واخذ واللقاحات وما الى ذلك.

وبالطبع فإن من يملك الكفاءة والمهنية من مرشحي الكتل، يجب أن يركز على احتياجات ومطالب الشباب والشابات، الفئه التي تشكل الغالبية في المجتمع الفلسطيني الفتي، والنسبة الاكبر في جمهور الناخبين وبغض النظر عن نوع الانتخابات، والتي من المفترض أن يحسب لها كل الاهمية، سواء في مجالات التخطيط أو التنمية أو طبيعة التغيير أو الجوانب الصحية والاجتماعية أو في موضوع اختيار الممثلين، أي في الانتخابات وبغض النظر عن نوعها، ومن المفترض أن تحتل هذه الفئة الشابة من الاناث والذكور الضخمة الاهمية والحيز المطلوبين، من حيث طبيعة البرامج الانتخابية، وبالأخص تلك البرامج التي تركز على مبدأ التغيير، سواء كان تغييرا اجتماعيا أو تربويا أو اقتصاديا أو في حياتهم اليومية.

ومع الامل بأن تتم الانتخابات المحلية القادمة حسب ما هو مخطط لها وبسلاسة، وبأن يتم احترام نتائجها من قبل الجميع، فإن ما يحتاجه الناس وبالأخص فئة الشباب والشابات وعشرات الالاف من خريجي الجامعات والكليات الذين لا يجدون فرص عمل، هو الكفاءات أو المتخصصين أو المهنيين الذي يملكون البرنامج الواقعي الذي من الممكن أن يحسن من حياة الناس اليومية ولو بالشيء الضئيل، ونحتاج الى أعضاء مجالس محلية يتوقون للعمل وبإخلاص من أجل حلحلة الوضع لتحسين حياة الناس.

وحين الحديث عن الانتخابات المحلية وربما عن غيرها من الانتخابات، فإن ما زال ينخر في جسد المجتمع الفلسطيني وبكافة أجياله، وبعيدا عن الخلفيات السياسية والحزبية والفكرية، هو الانتماءات العائلية أو العشائرية أو القبلية، ورغم الوعي ألمتراكم، ورغم النسبة الكبيرة من الاجيال الشابة التي يحويها المجتمع الفلسطيني، ورغم النسبة المتصاعدة من مشاركة النساء في نشاطات عديدة في المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها الانتخابات المحلية، ورغم النسبة الكبيرة في المجتمع الفلسطيني من خريجي التعليم العالي، الا ان الانتماء العائلي ما زال عامل جذب أو شد أو حتى الاساس لاتخاذ القرار سواء للترشح او للانتخاب.

ورغم أهمية هذا العامل في التضامن الاجتماعي ومؤازرة العادات والتقاليد، الا أن اقحامه في انتخابات من المفترض ان يقوم الفائز فيها في توفير الاحتياجات للجميع، وفي خدمة القرية او المدينة ككل، وفي خدمة المواطن بغض النظر عن اصلة، فأن هذا الاقحام وكما حدث في الماضي وربما يحدث الان وخلال الفترة القادمة، لن يؤدي الى النتائج التي يطمح لها المواطن الفلسطيني، كمواطن ينتمي الى المجتمع الذي فيه يحيى أو يعيش، والذي يتوق الى تحقيق العدالة والكرامة فيه للجميع، والاهم يطمح وينادي بأن يتم اختيار ووضع الشخص المناسب في المكان الملائم بالاعتماد على الكفاءة والخبرة والرغبة في العمل وتحقيق الانجاز للجميع.

ومع اقتراب البدء في الدعاية الانتخابية للكتل المرشحة وللمرشحين، ومع ترقب عرض البرامج والخطط واطلاق الوعود، فأن على الناخبين الاختيار وبموضوعية، وأعتقد أن الناس في بلادنا تعي تماما من يملك الكفاءة وبالتالي من يستطيع تحقيق الانجازات أو العمل الحقيقي للمصلحة العامة، وتعي ومن خلال تراكم الخبرات، أن الشعارات الكبيرة والوعود غير الواقعية واستخدام الاجندة البعيدة عن طينة الناس وطبيعة حياتهم وقضاياهم وهمومهم، لم ولن تحقق لهم ولو الحد الادنى لما يريدون، وبالتالي فأن انتخاب الكفاءة القادرة على العمل وبواقعية، بعيدا عن العشائرية أو الحزبية أو الوعود الطنانة من هنا أو من هناك، هو الانسب لانجاز شيء ما لهؤلاء الناس الذين سئموا الكثير من الشعارات الكبيرة والوعود ولمن يحمل هذه الشعارات الكبيرة وهذه الوعود.