منتخب البرازيل يتأهل إلى مونديال قطر 2022

وطن: حقق المنتخب البرازيلي فوزاً ثميناً على حساب نظيره الكولومبي، بنتيجة 1-0، في الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة "72"، وذلك بعد أن تلقى تمريرة من نيمار قبل أن يسدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

ورفع المنتخب البرازبلي رصيده الى 34 نقطة في صدارة المجموعة ويتأهل رسمياً الى النهائيات، في حين تجمد رصيد كولومبيا عند 16 نقطة في المركز الخامس.

ويعد هذا الفوز هو الفوز رقم 11 للبرازيل في تصفيات المونديال، في حين تعادل في مباراة وكانت ضد كولومبيا، ولم يخسر أي مباراة، ومتبقي له 6 مباريات.

يذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى تتأهل مباشرة الى المونديال، في حين يتأهل صاحب المركز الخامس الى ملحق الفيفا.