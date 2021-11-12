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إقتصاد وأعمال
منتخب البرازيل يتأهل إلى مونديال قطر 2022
"هيئة الأسرى" لوطن: هناك قرار واضح من قبل الاحتلال بكسر اضراب الأسرى من خلال تجاهل مطالبهم بالرغم من خطورة وضعهم الصحي
صرف العملات مقابل الشيكل
الطقس: أجواء مائلة إلى البرودة في معظم المناطق
رسالة من الجحيم إلى الجنة ..
في حلقة انتجتها جمعية "المرأة العاملة" ... متحدثون ينتقدون ضعف مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية ويطالبون بالعمل لزيادتها
عرفات .. الغائب الحاضر بين الفلسطينيين
أعداؤه ثلاثة.. تحذيرات من ممارسات كارثية تمسّ بجودة الزيت
84.54 مليار دولار.. مبيعات علي بابا في "يوم العزاب"
العملات المشفرة تواصل التراجع لليوم الثاني
أبو ردينة: السلطة رفضت كل العروض والإغراءات للتنازل عن القدس
"التربية" تدين بشدة الاعتداء على أحد رؤساء الأقسام في يطا
اكتشاف نوع جديد من الديناصورات "ذات الأنف الكبير"
أندية "البريميرليغ" تصدم الفيفا: خططكم المونديالية مرفوضة
استقالة ثلاثة رؤساء أقسام في "الموساد"
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.. تعادل بطعم الهزيمة للعراق وسوريا
الاحتلال يعتقل الشاب موسى غانم السعدة من حلحول شمال الخليل
شرطة الاحتلال تعتقل 73 فلسطينيا عند معبر "ميتار"
علماء يكتشفون 10 آلاف نجم متغير جديد في درب التبانة
موجز الساعة الثامنة
صرف العملات مقابل الشيكل
12.11.2021
08:05 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار : 3.12 شيكل
الدينار: 4.39 شيكل
اليورو: 3.57 شيكل
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