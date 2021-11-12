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صرف العملات مقابل الشيكل

12.11.2021 08:05 AM
صرف العملات مقابل الشيكل

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار : 3.12 شيكل

الدينار:  4.39 شيكل

اليورو: 3.57 شيكل

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