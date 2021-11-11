العملات المشفرة تواصل التراجع لليوم الثاني

وطن: انخفضت العملات الرقمية المشفرة، الخميس، بتراجع لليوم الثاني بعد ارتفاعات قياسية خلال الجلسات الأخيرة، بسبب مخاوف المستثمرين من تأثيرات التضخم.

وعند الساعة (9:02 ت.غ)، تم تداول سعر "بيتكوين" أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم، على انخفاض بنسبة 2.09 بالمئة على أساس يومي إلى 65 ألفا و342 دولارا.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة إلى 1.230 تريليون دولار، بإجمالي 18.869 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وحققت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة خلال الأسبوع الأخير حتى اليوم الخميس، وكانت سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، الثلاثاء، وتجاوزت مستوى 68 ألف دولار.

وانخفضت "إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4711.73 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 557.04 مليار دولار.