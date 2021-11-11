"التربية" تدين بشدة الاعتداء على أحد رؤساء الأقسام في يطا

وطن: أدانت وزارة التربية والتعليم وبشدة .الاعتداء المستهجن على رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة في مديرية يطا وتكسير سيارته الخاصة وسرقة هاتفه الشخصي خلال عودته من الدوام إلى بيته ظهر اليوم، معتبرة أن الاعتداء سابقة خطيرةً ومدانة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المختصة للكشف عن الجناة ومعرفة دوافع الاعتداء واتخاذ المقتضى القانوني، منوهة إلى أن الاعتداء على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها تجاوز لكافة الأعراف، متمنية الشفاء العاجل للزميل المعتدى عليه.