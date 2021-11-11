هيئة الأسرى تتقدم بالتماس "للعليا الاسرائيلية" للمطالبة بالافراج عن الاسير الفسفوس

وطن: تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الخميس، بالتماس لما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس من بلدة دورا قضاء الخليل، والذي يمر يوضع صحي صعب وخطير.

وقالت الهيئة، ان هذا الالتماس يأتي بعد اصدار سلطات الاحتلال القرار الثاني لتجميد الاعتقال الاداري الصادر بحق الاسير الفسفوس والذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 121 على التوالي في مشفى برزلاي الاسرائيلي بوضع حرج، في محاولة للالتفاف على هذا الاضراب.