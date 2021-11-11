"الخارجية": سفارتنا في تركيا تواصل متابعتها لقضية غرق القارب في بحر إيجة

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أتمت اليوم الخميس، ترتيبات نقل جثمان المرحوم نصر الله الفرا من بودروم إلى إسطنبول جوًا، وذلك في إطار المتابعة المتواصلة لحادث غرق قارب في بحر إيجة كان على متنه عدد من مواطنينا، أثناء محاولتهم الهجرة من تركيا الى اليونان.

وتوفي خلال الحادث المواطنين الفرا وأنس أبو رجيلة، وتم العثور على جثمانيهما، ولا تزال سفارتنا تتابع مع السلطات التركية عملية البحث الجارية عن المفقود محمود أبو رجيلة، والذي لم تتوفر حتى هذه اللحظة معلومات عن مصيره.

وتولت سفارتنا الترتيب والتنسيق مع الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية في إسطنبول، لإجراء مراسم دفن المرحوم الفرا في مقبر الأجانب بالمدينة، بناءً على رغبة ذويه.

وشارك في مراسم الدفن أبناء الجالية الفلسطينية في اسطنبول وأقارب المرحوم.

وفي سياق متصل، أشارت "الخارجية" إلى أن جهود سفارتنا لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الوزارة، لنقل جثمان المرحوم أنس أبو رجيلة من بودروم الى مسقط رأسه في قطاع غزة، بناءً على رغبة ذويه، مشيرةً إلى أنه يجري التنسيق مع سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة، آملةً أن يتم الانتهاء من ترتيبات نقل الجثمان في غضون يومين.