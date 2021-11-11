الاسير مقداد القواسمي ينتصر بانتزاع حريته

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى ان الأسير مقداد القواسمة قرر تعليق إضرابه عن الطعام، بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته.

وقال المكتب في بيان مقتضب ان الأسير البطل مقداد القواسمي انتزع نصرا محققا ينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل.

ولفت المكتب الى التوصل إلى اتفاق اليوم الخميس يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل مقداد القواسمي في شهر فبراير القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس.

واشار المكتب ان رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس سلامة القطاوي، ومسؤول الخارجية للهيئة مصعب أبو شخيدم، التقيا بالأسير البطل مقداد القواسمي واطمئنا على وضعه الصحي.