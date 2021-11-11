السجن 3 سنوات و 5 آلاف دينار غرامة لمدان ببيع سلع فاسدة

وطن: أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما بإدانة المتهم (م،ح) ببيع سلع غذائية فاسدة سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، وعن التهمة الثانية وهي تداول سلع غير غذائية فاسدة سندا للمادة 2/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار أدرني.

وقررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد بحق المدان، وهي الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أردني، ومصادرة وإتلاف المضبوطات حسب الأصول.