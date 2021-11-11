الصحة: تسجيل 6 حالات وفاة و 225 إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 7، جنين 18، بيت لحم 12، الخليل 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 15، نابلس 8، طولكرم 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 138".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، جنين 15، بيت لحم 28، الخليل 44، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 24، نابلس 9، طولكرم 5، أريحا والأغوار 5، قلقيلية 3، سلفيت 0، قطاع غزة 333".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في طولكرم، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.